Alkoholisierte Fußgänger und ein Unfall unter Alkoholeinfluss

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots) -



Am 24./25.10.2026 führten die Beamtinnen und Beamten mehrere Kontrollen im Bereich des gesamten Dienstgebietes durch.



Gegen 18:18 Uhr kontrollierten sie einen 52-jährigen Mann aus der VG Wittlich-Land, als dieser versuchte, sich im Bereich von Salmtal auf sein Fahrrad zu setzen und hierbei bereits gestürzt war.

Der Mann wies deutliche Anzeichen einer hohen Alkoholisierung auf. Da er durch den Sturz bereits verletzt war, wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



Gegen 01:38 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 27-jährigen Fußgänger im Bereich der Landstraße 141 zwischen Wittlich und Salmtal, welcher in deutlich alkoholisiertem Zustand versuchte, nach Hause zu gehen.

Er wurde aufgrund der bestehenden Gefahrenlage an die Wohnanschrift verbracht.



Gegen 04:04 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 52-Jährigen Fußgänger im Bereich der L141, welcher ebenfalls in deutlich alkoholisiertem Zustand versuchte, nach Hause zu gehen.

Er wurde aufgrund der bestehenden Gefahrenlage an die Wohnanschrift verbracht.



Zudem mussten die Beamtinnen und Beamten einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss registrieren.



Gegen 23:44 Uhr befuhr ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land die Karl-Kaufmann-Straße in Landscheid.

Hier kam er aufgrund einer Alkoholisierung von mehr als 2,0 Promille von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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