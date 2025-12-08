alkoholisierte Frau bedroht hilfsbereite Passanten





Sie schwankte stark und verlor beim Gehen ihre Handtasche.



Ein vorbeikommender Passant sprach die Dame an, nahm die Handtasche an sich und wollte diese der Dame wieder aushändigen, welche die Situation, ihrer Alkoholisierung geschuldet, fehldeutete und vermutete, dass der Mann ihre Handtasche stehlen wolle.



Dieser übergab ihr die Handtasche und entfernte sich, um eine drohende Auseinandersetzung und Eskalation der Situation zu vermeiden.



Die 45-Jährige folgte ihm, schlug mehrfach gegen die Türe des Anwesens des hilfsbereiten Passanten in der Grünewaldstraße, welche hierdurch beschädigt wurde und bedrohte die dort wohnenden Personen lautstark.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen wurde die 45-Jährige identifiziert. Sie war mit über 1,0 Promille erheblich alkoholisiert.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und eine Gefährderansprache durchgeführt.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



