Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist außerdem davon auszugehen, dass die gleiche Person zuvor gegen 14:40 Uhr auf der B 51 von 54597 Olzheim kommend in Richtung B 410 eine Verkehrsteilnehmerin durch eine aufdringliche Fahrweise gefährdet haben dürfte, weshalb nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um eine Mercedes Limousine mit Duisburger Kennzeichen.



Im weiteren Verlauf konnte bei dem dem Fahrer des PKWs, ein Atemalkoholwert von 3,45 Promille gemessen werden, sodass eine Blutprobe entnommen wurde.



Da der Mann bereits mehrfach in jüngerer Vergangenheit polizeilich in Erscheinung trat und die aktuelle Wohnanschrift nicht zu eruieren war, wurde die Person vorläufig festgenommen und am Folgetag einem Richter vorgeführt. Es folgte die Inhaftierung in der JVA.



Zeugen, welche zu der genannten Uhrzeit ebenfalls auf der B 51 unterwegs waren und eine solche Situation bzw. das Fahrzeug wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PIPruem





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell