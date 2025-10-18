Alarmauslösung - 2 Personen auf der Flucht

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung bei einem Juwelier in der Saarburger Innenstadt.

Anschließend flüchteten zwei Personen zunächst mit einem PKW in Richtung Mannebach und anschließend zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück. Die Polizei bittet darum in diesem Gebiet keine Anhalter mitzunehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



