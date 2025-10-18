Anschließend flüchteten zwei Personen zunächst mit einem PKW in Richtung Mannebach und anschließend zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück. Die Polizei bittet darum in diesem Gebiet keine Anhalter mitzunehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Telefon: 06581-91550
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Alarmauslösung - 2 Personen auf der Flucht
