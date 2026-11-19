Hintergrund ist ein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier geführtes Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Den international agierenden Tatverdächtigen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand vorgeworfen, bundesweit Goldankäufe mit betrügerischer Absicht zu begehen.
Am heutigen Tag werden zahlreiche Objekte durchsucht und Untersuchungshaftbefehle des Amtsgerichts Trier vollstreckt. Die Durchsuchungsmaßnahmen dauern derzeit an. Über die Ergebnisse der Durchsuchungen, die Tatverdächtigen und die konkrete Betrugsmasche wird in einer gesonderten Pressemitteilung berichtet. Nähere Angaben zu den laufenden Maßnahmen sind zurzeit nicht möglich.
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Hintergrund ist ein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier geführtes Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Den international agierenden Tatverdächtigen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand vorgeworfen, bundesweit Goldankäufe mit betrügerischer Absicht zu begehen.