Trier / Nordrhein-Westfalen / Sachsen-Anhalt (ots) - Unter Einsatzführung des Polizeipräsidiums Trier durchsuchen Kräfte der Landespolizeien Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz seit dem heutigen Donnerstag, 19. November 2026, ab 6 Uhr, mehrere Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume in den Städten Duisburg, Remscheid, Solingen, Wuppertal, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Radevormwald, Schwelm und Magdeburg.

Hintergrund ist ein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier geführtes Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Den international agierenden Tatverdächtigen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand vorgeworfen, bundesweit Goldankäufe mit betrügerischer Absicht zu begehen.



Am heutigen Tag werden zahlreiche Objekte durchsucht und Untersuchungshaftbefehle des Amtsgerichts Trier vollstreckt. Die Durchsuchungsmaßnahmen dauern derzeit an. Über die Ergebnisse der Durchsuchungen, die Tatverdächtigen und die konkrete Betrugsmasche wird in einer gesonderten Pressemitteilung berichtet. Nähere Angaben zu den laufenden Maßnahmen sind zurzeit nicht möglich.



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