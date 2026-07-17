Trier
Aktueller Polizeieinsatz in der Brückenstraße
Symbolbild
dpa

Aktuell ist die Brückenstraße in Trier zwischen Stresemannstraße und Jüdemerstraße wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt.

Der Einsatz spielt sich innerhalb eines Gebäudes ab, für Dritte besteht keine Gefahr. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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