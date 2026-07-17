Der Einsatz spielt sich innerhalb eines Gebäudes ab, für Dritte besteht keine Gefahr. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge.
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Jana Ernst
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Aktueller Polizeieinsatz in der Brückenstraße
Der Einsatz spielt sich innerhalb eines Gebäudes ab, für Dritte besteht keine Gefahr. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge.