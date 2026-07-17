Aktueller Polizeieinsatz in der Brückenstraße

Aktuell ist die Brückenstraße in Trier zwischen Stresemannstraße und Jüdemerstraße wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt.

Der Einsatz spielt sich innerhalb eines Gebäudes ab, für Dritte besteht keine Gefahr. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

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