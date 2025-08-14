Aktueller Polizeieinsatz in Bad Bertrich





Nach derzeitigem Kenntnisstand griff ein 37-Jähriger bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses die eingesetzten Polizeibeamten an, sodass diese sich aus dem Gebäude zurückziehen mussten und Unterstützungskräfte anforderten.



Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin im Gebäude.

Im Einsatz befinden sich neben Kräften des Polizeipräsidiums Trier auch Kräfte der Spezialeinheiten.



Der Bereich der Fußgängerzone in Bad Bertrich ist durch die Polizei für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.



