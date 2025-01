Aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Konz

Am Freitagnachmittag, 31. Januar, gegen 13:45 Uhr wurde der Polizei über die Integrierte Leitstelle ein Wohnungsbrand in der Konzer Mozartstraße gemeldet.





Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten in der betreffenden Wohnung mehrere Gefahrstoffe fest.

Aufgrund der davon möglicherweise ausgehende Gefahren, wurden umliegende Häuser evakuiert.



Der Bewohner der betreffenden Wohnung wurde bei dem Ereignis verletzt und befindet sich in medizinischer Behandlung.



Der Einsatz dauert derzeit an.



