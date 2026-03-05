Bitburg
Aktueller Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg
Symbolbild
dpa

Derzeit findet ein Polizeieinsatz innerhalb des Dienstgebäudes der Polizeiinspektion Bitburg statt.

Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort im Einsatz.
Eine Gefahr für Unbeteiligte besteht nicht.
Die Dienststelle kann aktuell durch Bürgerinnen und Bürger nicht aufgesucht werden.
Die Notrufnummer 110 ist weiterhin erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren