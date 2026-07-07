Aktueller Brand eines Wohngebäudes

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an.

Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Bei einem Bewohner besteht der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation.

Die Brandursache ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen und noch nicht abschließend geklärt.

Im Einsatz befinden sich die umliegenden Feuerwehren mit BKI, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und Notarzt sowie die Polizeiinspektion Bitburg.



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