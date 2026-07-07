Geichlingen
Aktueller Brand eines Wohngebäudes
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Aktuell kommt es in Geichlingen zum Brand eines Einfamilienhauses.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an.
Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Bei einem Bewohner besteht der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation.
Die Brandursache ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen und noch nicht abschließend geklärt.
Im Einsatz befinden sich die umliegenden Feuerwehren mit BKI, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und Notarzt sowie die Polizeiinspektion Bitburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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