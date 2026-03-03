Konz
Aktuelle Vollsperrung nach Verkehrsunfall
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Derzeit ist die L138 zwischen Konz-Könen und Wasserliesch aufgrund einer Unfallaufnahme gesperrt.



Ein LKW kam, nach bisherigen Erkenntnissen auf Grund eines medizinischen Notfalls beim Fahrer, nach rechts von der Fahrbahn ab.
Der Fahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.
Die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren