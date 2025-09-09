Aktuelle Vollsperrung: B410 nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt

Heute Nachmittag, gegen 15:10 Uhr, kam es auf der B410, kurz vor Lissingen zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.





Die Strecke wird zwischen Büdesheim und Lissingen bis auf Weiteres voll gesperrt.

Eine Umleitung wird derzeit eingerichtet. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team übernimmt die Verkehrsunfallaufnahme.



Bitte die Rettungswege freihalten und den Anweisungen der Rettungskräfte folge leisten!



