Die Strecke wird zwischen Büdesheim und Lissingen bis auf Weiteres voll gesperrt.
Eine Umleitung wird derzeit eingerichtet. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team übernimmt die Verkehrsunfallaufnahme.
Bitte die Rettungswege freihalten und den Anweisungen der Rettungskräfte folge leisten!
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Aktuelle Vollsperrung: B410 nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt