Aktuelle Vermisstensuche im Bereich Zeltingen-Lieser-Bernkastel-Kues

Seitdem kann er nicht mehr von Bekannten und seiner Familie erreicht werden, die daraufhin eines Vermisstenanzeige erstatteten.



Am heutigen Freitag wurde sein Pkw gegen 12:30 Uhr durch einen Spaziergänger in einem Waldstück oberhalb des Zeltinger Kreisels an der B 50 alt aufgefunden. Das Fahrzeug soll dort schon seit 2 Tagen stehen. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Mann verlaufen hat und sich in hilfloser Lage befindet.



Die Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz einer Drohne und dem Polizeihubschrauber, verliefen bisher ergebnislos.



Die Polizei bitte Zeugen, die den Vermissten auf dem beigefügten Lichtbild gesehen haben, sich umgehend bei der Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

06531/9527-0

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell