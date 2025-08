ADAC-Rallye Mittelrhein im Bereich des PP Trier

Am heutigen Abend findet als startet die Rallye im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier mit dem Shakedown in Ensch statt.



Am Samstag und Sonntag folgen insgesamt 16 Wertungsprüfungen. Diese finden unter anderem im Drohntal, Bergweiler, Trittenheim, Gipperath und der Vulkaneifel statt.



Im Zusammenhang mit der Rallyeveranstaltung werden an und um die Strecken verschiedene Sperrungen eingerichtet.



Wir weisen die Teilnehmenden am Straßenverkehr daraufhin, dass weitere Verkehrsbeeinträchtigungen entstehen könnten, insbesondere bei der An- und Abreise von Zuschauern. Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort verstärkt im Einsatz und jederzeit ansprechbar. Bitte achten Sie auf die Beschilderung im Straßenverkehr und leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte folge.



