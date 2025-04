Abwechslungsreicher "Girls' Day" bei der Polizeiinspektion Baumholder

Hautnah erlebten sie nicht nur Theorie und Praxis sondern bekamen im persönlichen Gespräch auch Einblicke in verschiedene Erfahrungen rund um den Beruf der Polizistin.



Zunächst zeigten die Beamtinnen und Beamten den Mädchen die persönliche Ausrüstung in allen Facetten der täglichen Arbeit. Im Anschluss erhielten die jungen Besucherinnen die Möglichkeit, diese einmal anzuprobieren und sich die sogenannten "Führungs- und Einsatzmittel" näher anzuschauen.



Bei strahlendem Sonnenschein erfolgte dann ein kleiner Einblick in das Berufsleben einer Diensthundeführerin. Durch Katharina Kettern und ihre Hündin konnten die Mädchen erleben, wie ein Diensthund Drogen oder Bargeld aufspürt oder bei einem Angriff reagiert. Danach erfolgte ein kurzweiliger Vortrag des Kollegen Andreas Conrad des K44 (Fachkommissariat 44, Operative Kriminalitätsbekämpfung) der Kriminalinspektion Idar-Oberstein, der verschiedene Drogen und deren Gefahren anschaulich vorstellte. Darüber hinaus informierte er über die Aufgaben und Betätigungsfelder der Kriminalpolizei.



Natürlich durfte dann auch die Besichtigung eines Streifenwagens nicht fehlen. Zum Abschluss konnten die Mädchen einen Blick in die Dienststelle werfen - auch der Zellentrakt war davon nicht ausgenommen. In diesem Rahmen wurde zudem der Wachtisch und dessen Funktionen erläutert.



Den ganzen Tag über stand die Praxis im Vordergrund: ob bei den unterschiedlichen Arten der Atemalkoholmessung oder der Technik von Lasermessgeräten, die die Mädchen natürlich auch ausprobieren durften. So ging in Baumholder heute ein spannender und lehrreicher Girls' Day zu Ende.



