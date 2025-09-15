Absturz eines Ultraleichtflugzeuges





Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Kontakt zum Radar im Bereich Malbergweich abgerissen war.



Im Rahmen anschließender umfangreicher Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und der Polizei konnte das Flugzeug gegen 02:45 Uhr abgestürzt auf einem Feld in der Nähe der Ortslage Fließem lokalisiert werden.



Bei den beiden Insassen konnte durch den hinzugerufenen Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden.



Die Absturzursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diesbezüglich sind momentan noch keine weiteren Angaben möglich.



Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren mit ca.50 Einsatzkräften, die Wehrleitung Bitburger Land, zwei RTW, ein Notarzt sowie vier Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bitburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf X: #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell