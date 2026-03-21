Absichtlich beschädigter PKW in Longkamp

Zwischen dem 19.03.2026 ca. 16:00 Uhr und dem 20.03.2026 ca. 08:00 Uhr kam es in der Schulstraße in Longkamp zu einer Sachbeschädigung an einem parkenden Pkw.

Der bislang unbekannte Täter warf die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einem Stein ein. Zudem wurde der Lack an der Heckklappe zerkratzt.

Die festgestellten Beschädigungen dürften einige Zeit in Anspruch genommen haben, so dass es eventuell Zeugen gibt, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531-95270 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0





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