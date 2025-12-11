Abschlussmeldung zum Einsatz "Unklare Gefahrenlage durch Gasaustritt im Klinikgebäude"

Die Gefahrenlage wurde in eine Ermittlungslage überführt. Die Polizei Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen übernommen.
Im Einsatz waren die Feuerwehren Kues, Bernkastel, Wehlen, Maring-Noviand und die Gefahrstoffzüge Wittlich und Trier mit insgesamt 64 Einsatzkräften. Desweiteren war der Rettungsdienst mit 10 Rettungskräften und die Polizei Bernkastel-Kues vor Ort.
