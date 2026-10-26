Zemmer
Abschlussmeldung zu Polizeieinsatz in Zemmer
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Polizeieinsatz in Zemmer ist beendet.

Lesezeit 1 Minute



Eine Frau meldete sich heute, gegen 12:15 Uhr, bei der Polizei und teilte mit, dass ihr Lebensgefährte mit einer Waffe in der Wohnung in der Gihrenstraße hantiere.

Näheres zur Waffe war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Die Anruferin sowie eine weitere Person konnten die Wohnung eigenständig verlassen, der Tatverdächtige verblieb weiterhin in der Wohnung. Im Rahmen der Einsatzunterstützung wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie die Verhandlungsgruppe hinzugezogen.

Gegen 15 Uhr verschafften sich Einsatzkräfte Zutritt zum Gebäude und trafen den 31-jährigen Tatverdächtigen wohlbehalten an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Bei den polizeilichen Einsatzmaßnahmen wurde niemand verletzt.
Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole, welche sichergestellt wurde.
Der 31-Jährige wird einer psychiatrische Einrichtung vorgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
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