Abschlussmeldung: Drei Tatverdächtige nach Raubdelikt in Traben-Trarbach festgenommen

Nach einem Raubdelikt am 4. August 2025, bei dem drei Männer unter Vorhalt einer Schusswaffe zwei am Fahrbahnrand in Traben-Trarbach geparkte Fahrzeuge und deren Insassen bedroht und beraubt haben (wir berichteten bereits: s.rlp.de/USb5ldh), konnten am frühen Donnerstagmorgen, 27. November, drei Tatverdächtige in Duisburg festgenommen werden.



Intensive und umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier führten letztendlich zur Identifizierung und anschließender Lokalisierung von drei Männern in Duisburg, Nordrhein-Westfalen (NRW), die in Verdacht stehen, die Tat am 4. August 2025 begangen zu haben. Die widerstandlose Festnahme der drei Tatverdächtigen erfolgte durch Kräfte der Spezialeinheiten aus NRW.



Einer der Tatverdächtigen ist 32 und die beiden anderen 28 Jahre alt. Sie besitzen alle die deutsch-syrische Staatsangehörigkeit und waren zuletzt im Raum Duisburg wohnhaft.



An die Festnahmen schlossen sich Durchsuchungsmaßnahmen in insgesamt fünf Wohnungen im Raum Duisburg und Bonn an. Dabei wurde die Kripo Trier von Einsatzkräften der Polizeipräsidien Duisburg, Bonn sowie Dortmund unterstützt. Im Rahmen der Durchsuchungen konnte eine Vielzahl an Beweismitteln aufgefunden und sichergestellt werden, die nunmehr der Auswertung bedürfen.



Nach Beendigung der Maßnahmen in Duisburg wurden die drei Tatverdächtigen aufgrund eines bereits erlassenen Haftbefehls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Diese ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die Tatverdächtigen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.



Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.



