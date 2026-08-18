Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen so verändert wurde, dass es den Anschein einer ordnungsgemäßen Versicherung erwecken sollte.
Im Zuge der vergangenen Tage wurden Personen in der Nähe des Rollers festgestellt, welche Arbeiten an diesem ausführten.
Hier wurde unter anderem ein dunkler Kombi in der Nähe beobachtet, aus welchem Personen ausstiegen, um Arbeiten an dem Roller durchzuführen.
Da die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht zu klären waren, wurde der Roller sichergestellt.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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abgestellter Roller, etwaiger Diebstahl, Urkundenfälschung
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