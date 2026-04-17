Abenteuerlustiger Pudel auf der B51

Der zutrauliche Pudel konnte durch diese auf dem Seitenstreifen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Der Entflohene war glücklicherweise gechipt, sodass der Besitzer ausfindig gemacht werden konnte. Dieser holte seinen Pudel auf hiesiger Dienststelle ab.

Es kam nicht zu Verkehrsbehinderungen.



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