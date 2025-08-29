A60 - Verkehrsunfall führt zu Ausbremsmanövern

Im Nachgang kam es zu gefährlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden zuvor Beteiligten.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines blauen Ford Fiestas gegen 16:00 Uhr die A60 zwischen den Anschlussstellen Wittlich-West und Spangdahlem in Richtung Lüttich auf dem linken Fahrstreifen als der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz Sprinter unvermittelt von der rechten auf die linke Spur wechselte, um einen Überholvorgang vorzunehmen. Der Fahrer des Fords musste so stark bremsen, dass er mit seinem Kopf an die Windschutzscheibe stieß und sich leicht verletzte.



Durch den zunächst durch diesen Unfall geschädigten Fahrer des Fords wurde dann sowohl an der Anschlussstelle Spangdahlem als auch an der Anschlussstelle Badem versucht, den Fahrer des Mercedes-Benz' durch Ausbremsen zum Anhalten und Abfahren zu bewegen. Mindestens einmal kam es dadurch zu einer Notbremsung durch den Fahrer des Mercedes-Benz und zum Stillstand des Fahrzeugs auf der Autobahn.



Beide Fahrzeugführer konnten im Nachgang durch Beamte der Polizeiinspektion Prüm angehalten werden. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502 9165-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Schweich



Telefon: 06502 9165-0

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell