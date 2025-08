A1, Schweich - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schweich A1, Anschlussstelle Schweich (ots) - Am 01.08.2025, gegen 19 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht im Bereich der Anschlussstelle Schweich zur A1. Unbekannter Täter fuhr mit seinem Fahrzeug von der L141 in Richtung A1, verlor im Bereich der Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen die rechtsseitige Schutzplanke.

Schweich A1, Anschlussstelle Schweich (ots) -



Am 01.08.2025, gegen 19 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht im Bereich der Anschlussstelle Schweich zur A1.



Unbekannter Täter fuhr mit seinem Fahrzeug von der L141 in Richtung A1, verlor im Bereich der Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen die rechtsseitige Schutzplanke.

Anschließend entfernte sich das Fahrzeug von der Örtlichkeit, ohne den Schaden zu melden.

An der Schutzplanke entstand Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher, das verunfallte Fahrzeug oder den Unfallhergang selber machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Schweich

Leinenhof 2

54338 Schweich



06502-91650





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell