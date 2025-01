94-Jährige durch Vorwand in Wohnung bestohlen

Am Dienstagmittag, dem 28. Januar, zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr, passten zwei bislang unbekannte Männer einen 90-Jährigen in der Schinkelstraße vor der Haustür seiner Lebensgefährtin ab. Beim Öffnen der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses drängten sich die beiden Täter ebenfalls in den Hausflur und täuschten vor, die Heizung reparieren zu müssen.

Am Dienstagmittag, dem 28. Januar, zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr, passten zwei bislang unbekannte Männer einen 90-Jährigen in der Schinkelstraße vor der Haustür seiner Lebensgefährtin ab.



Beim Öffnen der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses drängten sich die beiden Täter ebenfalls in den Hausflur und täuschten vor, die Heizung reparieren zu müssen. Gleiches geschah, als der 90-Jährige die Wohnungstür öffnete. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Tätern und dem lebensälteren Paar. Der 90-Jährige erkannte die bösen Absichten der Diebe und schlug diese in die Flucht.



Während dem vermeintlichen Ablenkungsmanöver, der verbalen Auseinandersetzung, schlich sich mutmaßlich einer der Täter unbemerkt in das Wohnzimmer und entwendete einen Goldring von niedrigem vierstelligen Wert.



Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:



1. Person:



170 cm, schlank, kurze blonde Haare, ca. 25 Jahre, buntes T-Shirt mit grünen Akzenten



2. Person:



175 cm, schlank, kurze schwarze Haare, dunkler Teint, blaue Jeanshose, dunkle Jacke



