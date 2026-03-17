Trier
86-Jährige wohlbehalten aufgefunden
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Die heute vermisst gemeldete 86-Jährige aus Heiligkreuz konnte soeben wohlbehalten angetroffen werden.



Ein Busfahrer meldete sich bei der Polizei, da eine ältere Dame an der Endstation noch in seinem Bus saß. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich hierbei um die zuvor vermisst gemeldete 86-Jährige handelte.

Unsere Ursprungsmeldung von heute, dem 17. März, haben wir aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Dritte werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und persönliche Informationen, ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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