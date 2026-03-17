86-Jährige wohlbehalten aufgefunden





Ein Busfahrer meldete sich bei der Polizei, da eine ältere Dame an der Endstation noch in seinem Bus saß. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich hierbei um die zuvor vermisst gemeldete 86-Jährige handelte.



Unsere Ursprungsmeldung von heute, dem 17. März, haben wir aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Dritte werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und persönliche Informationen, ebenfalls zu löschen.



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