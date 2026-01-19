Trier
86-Jährige aus Trier vermisst
dpa

Die 86-jährige A. Herres aus Trier wurde am Sonntag, 18. Januar, vermisst gemeldet. Zuletzt wurde sie vor einigen Tagen an ihrem Zuhause in der Sickingenstraße gesehen.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Möglicherweise könnte Frau Herres sich auch im Raum Reinsfeld aufhalten.

Frau Herres ist ca. 1,60 m groß, hat eine schlanke Statur, gebückte Haltung und kurze graue Haare. Über ihr Bekleidung ist nichts bekannt. Ein Foto der Vermissten findet sich auf der Fahndungs-Website: https://s.rlp.de/pQRCwgF

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich mit den folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat Frau Herres gesehen? Wer hat Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Trier rund um die Uhr unter der Rufnummer 0651 983-43390 entgegen.

