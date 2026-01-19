86-Jährige aus Trier vermisst

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Möglicherweise könnte Frau Herres sich auch im Raum Reinsfeld aufhalten.



Frau Herres ist ca. 1,60 m groß, hat eine schlanke Statur, gebückte Haltung und kurze graue Haare. Über ihr Bekleidung ist nichts bekannt. Ein Foto der Vermissten findet sich auf der Fahndungs-Website: https://s.rlp.de/pQRCwgF



Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich mit den folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat Frau Herres gesehen? Wer hat Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Trier rund um die Uhr unter der Rufnummer 0651 983-43390 entgegen.



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





