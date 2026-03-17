86-Jährige aus Heiligkreuz vermisst

Zuletzt gesehen wurde sie heute gegen 11 Uhr in der Wisportstraße am dortigen Parkplatz eines Discounters.

Die 86-Jährige ist gut zu Fuß und mobil. Sie hält sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Stadtgebiet Trier oder im Bereich des Stadtteils Heiligkreuz auf.

Der Aufenthaltsort der Dame ist aktuell jedoch unbekannt. Es ist untypisch, dass sie sich nicht bei Angehörigen meldet. Mit aktuellem Stand kann eine Notlage oder ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden.



Sie wird beschrieben als 156 cm groß, kurze graue Haare und schlanke Statur. Sie ist Brillenträgerin, dürfte bekleidet sein mit einer schwarzen Jeans, schwarzen Schuhen sowie einer beige-braunen Jacke der Marke Jack Wolfskin und führt eine schwarze Handtasche mit sich.



Fotos der 86-Jährigen finden Sie auf unserer Fahndungsseite: https://s.rlp.de/LY65tEP



Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalpolizei unter der Nummer 0651 983-43390 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

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