79-Jähriger aus Fließem in Frankreich aufgefunden



Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, wurde jedoch vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Die Angehörigen des Herrn Schnarrbach haben sich bereits in der Nacht auf den Weg begeben, um in wieder nach Hause zu bringen.



Unsere Ursprungsmeldung vom 21. Januar haben wir aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Die Medien werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und persönliche Informationen, ebenfalls zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell