73-Jähriger aus Piesport vermisst

Seit dem gestrigen Donnerstag, 12. November, wird der 73-jährige Josef Matthias E. aus Piesport vermisst. Laut Zeugenaussagen machte er sich zu Fuß und mit dem Bus auf den Weg zum Arzt, kam dort allerdings nie an. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte er sich in den Nachmittagsstunden noch im Bereich Neumagen-Dhron und/oder Bernkastel-Kues aufgehalten haben.

Danach wurde Herr E. nicht mehr gesehen.



Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Unterstützung.



Herr E. ist ca. 1,80 m groß mit normaler Statur, hat graue kurze Haare und ist Brillenträger. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer bordeauxroten Jacke. Ein aktuelles Foto des Vermissten liegt zurzeit nicht vor. Herr E. ist nicht auf Medikamente angewiesen, eine mögliche hilflose Lage ist dennoch nicht auszuschließen.



Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter 06531-95270 bei der Polizei Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell