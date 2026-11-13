73-Jähriger aus Piesport vermisst

Danach wurde Herr E. nicht mehr gesehen.
Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Unterstützung.
Herr E. ist ca. 1,80 m groß mit normaler Statur, hat graue kurze Haare und ist Brillenträger. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer bordeauxroten Jacke. Ein aktuelles Foto des Vermissten liegt zurzeit nicht vor. Herr E. ist nicht auf Medikamente angewiesen, eine mögliche hilflose Lage ist dennoch nicht auszuschließen.
Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter 06531-95270 bei der Polizei Bernkastel-Kues zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
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Jana Ernst
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Danach wurde Herr E. nicht mehr gesehen.