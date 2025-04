71-jähriger Mann wird seit Karfreitag vermisst

vermisst.



Der letzte Kontakt zu vertrauten Menschen bestand am Freitagvormittag. Seither fehlt von ihm jede Spur. Herr Sch. hat seinen gewohnten Lebensbereich verlassen und dabei u. a. seine Medikamente, auf deren regelmäßige Einnahme er angewiesen ist, zurückgelassen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem kritischen medizinischen Zustand befindet.



Da die ihm zur Verfügung stehenden Fahrzeuge an seinem Wohnort verblieben sind, vermutet die Polizei, dass er zu Fuß unterwegs sein dürfte.



Nicht bekannt ist, welche Bekleidung der Vermisste trägt. Ein Foto finden Sie auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/Shbyvl0



Die Kriminalpolizei Trier hat die Sachbearbeitung übernommen.



Zeugen, die etwas zum Aufenthaltsort oder dem Verbleib von Herrn Manfred Sch. wissen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581/9155-10 zu melden.



