55-Jährige Pamela K. weiterhin vermisst

Trier / Region (ots) - Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise im Fall der seit Dienstag, dem 11. August, vermissten Pamela K. aus Kell am See. Aufgrund der bislang eingegangenen Hinweise kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in Trier und Umgebung aufhält.

Trier / Region (ots) -



Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise im Fall der seit Dienstag, dem 11. August, vermissten Pamela K. aus Kell am See.



Aufgrund der bislang eingegangenen Hinweise kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in Trier und Umgebung aufhält.



Die Polizei hat unter diesem Link - https://s.rlp.de/aoNdzu5 - nun ein weiteres Foto von Pamela K. veröffentlicht.



Die Ermittler bitten Zeugen, die Pamela K. seit ihrer letzten gesicherten Sichtung am 11. August, gegen 14:30 Uhr, gesehen haben, oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort gegeben können, sich unter 0651/983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier, oder jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden.

Die 55-Jährige wurde zuletzt in zwei Geschäften in Saarburg, Am Leukbach, gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur.



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