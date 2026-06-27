50-Jähriger begeht mehrere Straftaten, Festnahme erfolgt

Am 26.06.2026 gegen 08:39 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wittlich gemeldet, dass eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte Person dabei beobachtet worden sei, wie diese über einen Zaun eines Anwesens in der Petrusstraße gestiegen und anschließend durch die offene Terrassentüre in das Innere des Anwesens gegangen sei.





Durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnte die Person vor Ort festgestellt werden.



Er hatte sich unberechtigt Zutritt zu dem Anwesen verschafft. Die Hauseigentümerin selbst hatte das Eindringen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt.

Ferner wurde festgestellt, dass der 50-Jährige wohnsitzlose Mann mit einem offenbar entwendeten Fahrrad vor Ort erschienen war.



Da gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



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