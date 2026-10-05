40 neue Polizeibeamtinnen und -beamte verstärken das Polizeipräsidium Trier



Im Rahmen einer kleinen Begrüßungsveranstaltung wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen am Montagmorgen, den 5. Oktober, feierlich von der Polizeipräsidentin Anja Rakowski begrüßt und willkommen geheißen.



Sie unterstrich in ihrer Ansprache an die jungen Kolleginnen und Kollegen die besondere Verantwortung, die mit dem Polizeiberuf verbunden ist. Polizeiliches Handeln bedeute weit mehr als die Anwendung von Recht und Gesetz. Gerade in schwierigen Situationen komme es darauf an, Menschen mit Respekt, Verständnis und der notwendigen Professionalität zu begegnen. Gleichzeitig erfordere der Polizeialltag Mut, Entschlossenheit und die Fähigkeit, auch unter herausfordernden Bedingungen besonnen und verantwortungsvoll zu handeln.



"Sie bringen unterschiedliche Erfahrungen, Fähigkeiten und persönliche Stärken mit. Nutzen Sie diese Vielfalt und bringen Sie Ihre Ideen aktiv in die tägliche Arbeit ein. Seien Sie neugierig, bleiben Sie offen für neue Erfahrungen und scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen und voneinander zu lernen. Polizei ist Teamarbeit - der Zusammenhalt untereinander, gegenseitige Unterstützung und ein vertrauensvoller Umgang sind wichtige Grundlagen für den täglichen Polizeidienst", ermutigte die Polizeipräsidentin und wünschte viel Erfolg im Dienstalltag.



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