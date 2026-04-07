4. Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in Prüm: Tatverdächtiger festgenommen

Der Tatverdächtige befand sich bei Eintreffen der Polizei nicht mehr in der Arztpraxis, konnte aber im nahgelegenen "Kurpark" von Polizeikräften angetroffen werden. Der polizeilich bekannte Mann reagierte nicht auf Ansprache. Es kam zu einem körperlichen Gerangel. Im Zuge dessen konnte durch den Tatverdächtigen eine Dienstwaffe aus dem Holster entrissen werden. Anschließend wurden mehrere Schüsse abgegeben. Eine Polizeibeamtin wurde durch einen Schuss im Oberschenkel getroffen. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in Richtung des angrenzenden Waldes.



Die Polizeibeamtin wurde in ein Krankenhaus verbracht. Sie wurde bereits operiert und befindet sich nicht in Lebensgefahr.



Der 25- jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung durch Kräfte der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde ebenfalls von Polizeikräften im Nahbereich des Kurparks aufgefunden und sichergestellt.



Der weitere konkrete Ablauf des Sachverhalts und die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die bereits eingegangenen Hinweise wurden bereits überprüft oder sind noch in Bearbeitung.



Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt werden von der Kriminalpolizei Trier unter der gewohnten Telefonnummer 0651-983-44390 entgegengenommen.



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