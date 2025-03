39-Jähriger aus Minheim vermisst

Herr Wegher ist 172cm groß und ca. 90 kg schwer. Er ist vermutlich mit einer Arbeitshose und fingerlosen Handschuhen bekleidet. Detailliertere Hinweise zu seiner aktuellen Bekleidung liegen der Polizei nicht vor.



Sein Hund und persönliche Gegenstände konnten im Uferbereich in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes in Minheim aufgefunden werden.



Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten führten bisher nicht zum Auffinden der Person.



Ein Foto des Gesuchten finden Sie auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/sSrLZtp



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt oder Verbleib des Vermissten geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel. 06531 9527-10, oder der Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/9500-211 in Verbindung zu setzen.



