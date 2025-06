34-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Der 34-jährige Tatverdächtige, der in der vergangenen Nacht in Wadern im Stadtteil Wadrill von Spezialeinheitskräften festgenommen wurde, steht unter dringendem Tatverdacht seine 28-jährige Bekannte getötet zu haben.



Er wurde soeben dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat.

Die Ermittlungen zum konkreten Tatgeschehen und den Hintergründen der Tat dauern an. Wir bitte daher von Anfragen diesbezüglich abzusehen.



> Die Polizei bittet die Bevölkerung dennoch um Mithilfe und Unterstützung:

Es wird weiterhin mit Hochdruck nach dem genutzten Fahrzeug des Tatverdächtigen gefahndet.



Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Ford Fiesta (Baujahr2017), mit dem amtl. Kennzeichen MZG-AM 305. Ein Originalfoto des Fahrzeuges liegt der Meldung bei.

Weitere Informationen zu unserer Öffentlichkeitsfahndung auf der Fahndungsseite: https://s.rlp.de/jWmoXHO



Wer hat das Fahrzeug gesehen oder kann Hinweis über den Verbleib des Fahrzeuges geben?

Zeugen werden dringend gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



