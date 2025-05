33 Mal Verstärkung: Die Polizeipräsidentin begrüßt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die 33 neuen Kolleginnen und Kollegen wurden im Rahmen einer kleinen Begrüßungsveranstaltung feierlich willkommen geheißen. Polizeipräsidentin Anja Rakowski nutzte die Gelegenheit, ihnen Mut und Spaß bei der bevorstehenden Tätigkeit zuzusprechen: "Eine alltägliche Situation im Dienst kann eine Ausnahmesituation für Bürgerinnen und Bürger bedeuten. Zeigen Sie sich stets verständnisvoll, freundlich und hilfsbereit. Mit ihrer frischen Energie und ihrem Engagement sind sie bestens gerüstet, um die vielfältigen Aufgaben der Polizei zu übernehmen und durchzusetzen. Passen Sie immer auf sich auf."



Frau Rakowski stellte den "Neuen" einige wichtige Führungskräfte und Ansprechpartner des Polizeipräsidiums vor, so unter anderem die Personalvertretungen. Vorsitzender des Gesamtpersonalrates, Herr Peter Kretz, richtete ebenfalls herzliche Worte an die Kolleginnen und Kollegen und wünschte ihnen viel Spaß bei der neuen Tätigkeit.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell