3 Verletzte nach Sturmereignis am Parkplatz "Neuer Markt" in Hermeskeil

Über die Rettungsleitstelle Trier wurde der Polizei am 06.01.25 gegen 14:32 Uhr mitgeteilt, dass es am Parkplatz "Neuer Markt" in Hermeskeil mehrere Verletzte nach einem Unwetterereignis gegeben habe.



Vor Ort konnten durch die Rettungskräfte folgende Feststellungen getätigt werden:

Durch starken Wind wurden 4 Holzbuden, die aktuell als Bushäuschen fungieren, einen angrenzenden Abhang hinunter geweht.

Hierbei wurden Personen in den Buden mitgerissen. Insgesamt wurden dabei 3 Personen verletzt, 2 davon schwer.

Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks dauern noch an.



Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch die Bauaufsicht vor Ort.



