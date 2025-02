3. Nachtragsmeldung zu: Aktueller Einsatz in Gerolstein [unsere Meldungen vom 10.02.25, 15:46 Uhr, 12:34 Uhr und 11:29 Uhr]

Der Richter ordnete antragsgemäß die einstweilige Unterbringung des Mannes in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus an.

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft besteht gegen ihn der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Nach vorläufiger Bewertung bestehen Anhaltpunkte, dass beim Beschuldigten eine psychische Krankheit vorliegt, aufgrund derer seine Schuldfähigkeit eingeschränkt oder aufgehoben gewesen sein könnte.



Der 54-Jährige, der durch den Angriff schwer verletzt wurde, befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung, schwebt jedoch nicht mehr in Lebensgefahr.



Die Ermittlungen dauern weiter an.



