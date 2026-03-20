3. landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT" - den Polizeiberuf live erleben!

Wenn du wissen willst, ob der Polizeiberuf zu dir passt, dann ist jetzt deine Chance! Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt dich vom 13. bis 19. April 2026 zur landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" ein. Eine Woche voller Einblicke, echter Stories und direktem Austausch mit den Menschen, die den Job jeden Tag leben.
In ganz Rheinland-Pfalz finden spannende Events statt, bei denen du:
- mit Polizistinnen und Polizisten auf Augenhöhe sprechen kannst
- echte Einblicke in Einsätze und Ermittlungsarbeit bekommst
- alles über Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten erfährst
- deine Fragen loswerden kannst - ehrlich und ungefiltert
Egal ob Schülerin, Schüler oder einfach neugierig auf einen sicheren und abwechslungsreichen Beruf.
Im Polizeipräsidium Trier stehen diese Veranstaltungen an:
Montag, 13. April
Prüm: Bock auf Blaulicht? - Streifenwagen, Teamwork und kein Bürojob wie jeder andere
Dienstag, 14. April
Saarburg: Dein Weg zur Uniform - Berufsinfoabend
Bernkastel-Kues: Dein Weg zur Uniform - Berufsinfoabend
Schweich: Mission 110! Von der Bewerbung bis zur Uniform
Freitag, 17. April:
Idar-Oberstein: Deine Chance auf den Polizeiberuf
Sonntag, 19. April:
Get.Ready.2.0 - Training für den Sporttest und Infostände im Moselstadion in Trier
Sichere dir jetzt deinen Platz! Einige Veranstaltungen sind anmeldepflichtig. Informiere dich und melde dich direkt an unter: www.polizei.rlp.de/polizeit
Du hast in der Woche keine Zeit? Kein Stress. Weitere Infos rund um Studium und Karriere findest du jederzeit unter: www.polizei.rlp.de/karriere
Deine Zukunft. Dein Team. Deine PoliZEIT. Starte durch bei der Polizei Rheinland-Pfalz - vielleicht beginnt genau hier dein nächstes Kapitel.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Wenn du wissen willst, ob der Polizeiberuf zu dir passt, dann ist jetzt deine Chance! Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt dich vom 13. bis 19. April 2026 zur landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" ein. Eine Woche voller Einblicke, echter Stories und direktem Austausch mit den Menschen, die den Job jeden Tag leben.