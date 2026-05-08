27 neue Polizistinnen und Polizisten verstärken ab sofort das Polizeipräsidium Trier





Im Rahmen einer kleinen Begrüßungsveranstaltung wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen am Freitag, den 8. Mai, feierlich willkommen geheißen.



Polizeipräsidentin Anja Rakowski richtete sich dabei persönlich an die Neuzugänge und gab ihnen anerkennende sowie motivierende Worte für ihren Start im Polizeidienst mit auf den Weg:

"Der Polizeiberuf verlangt Verantwortungsbewusstsein, Menschlichkeit und Entschlossenheit. Sie begegnen Menschen oft in schwierigen Lebenslagen - handeln Sie dabei stets respektvoll, aufmerksam und mit klarem Werteverständnis. Bringen Sie Ihre Stärken, Ihre Ideen und Ihren Zusammenhalt aktiv ein. Ich wünsche Ihnen für Ihren Weg und den zukünftigen Aufgaben im Polizeidienst viel Erfolg, Rückhalt im Team und jederzeit eine gesunde und sichere Heimkehr."



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