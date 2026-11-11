Idar-Oberstein
25-Jährige aus Göttschied wohlbehalten angetroffen - Fahndung erledigt
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Die seit Samstag, 7. November, vermisste 25-Jährige aus Göttschied wurde heute wohlbehalten durch die Polizei in Nordrhein-Westfalen angetroffen.

Zuvor war auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihr gesucht worden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Die Pressemeldung und die Öffentlichkeitsfahndung wurden gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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