25-Jährige aus Göttschied wohlbehalten angetroffen - Fahndung erledigt

Zuvor war auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihr gesucht worden.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Die Pressemeldung und die Öffentlichkeitsfahndung wurden gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.



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