Idar-Oberstein
25-Jährige aus Göttschied vermisst
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Vermisstenfahndung nach der 25-jährigen Susanne K. Sie verließ am Samstag, 7. November 2026, eine Wohnstätte im Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied und kehrte bisher nicht zurück.

Lesezeit 1 Minute

Frau K. hat eine Behinderung und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge könnte sich Frau K. in Nordrhein-Westfalen, im Raum Neuss, aufhalten. Vermutlich nutzte sie den ÖPNV, um dorthin zu gelangen.

Frau K. wird wie folgt beschrieben:

- 1,60 m

- 85 kg

- rot-blonde, glatte, lange Haare

- helle Haut

- dunkelgrüner Winterparka

- weiße Turnschuhe

- rotes Halstuch

- schwarze Hose mit weißen Punkten

- grüner Pullover

Ein Foto der Vermissten findet sich auf unserer Fahndungs-Website: https://s.rlp.de/4GiTc7S

Wer hat Susanne K. seit Samstag, 7. November, gesehen? Wer weiß, wo sie sich aufhalten könnte?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781 5610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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