25-Jährige aus Göttschied vermisst

Frau K. hat eine Behinderung und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.



Den aktuellen Ermittlungen zufolge könnte sich Frau K. in Nordrhein-Westfalen, im Raum Neuss, aufhalten. Vermutlich nutzte sie den ÖPNV, um dorthin zu gelangen.



Frau K. wird wie folgt beschrieben:



- 1,60 m



- 85 kg



- rot-blonde, glatte, lange Haare



- helle Haut



- dunkelgrüner Winterparka



- weiße Turnschuhe



- rotes Halstuch



- schwarze Hose mit weißen Punkten



- grüner Pullover



Ein Foto der Vermissten findet sich auf unserer Fahndungs-Website: https://s.rlp.de/4GiTc7S



Wer hat Susanne K. seit Samstag, 7. November, gesehen? Wer weiß, wo sie sich aufhalten könnte?



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781 5610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



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