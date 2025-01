2. Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B 410 bei Lünebach

Zur Klärung des Unfallherganges hat die Staatsanwaltschaft Trier einen Gutachter beauftragt.



Die Ermittlungen an der Unfallstelle auf der B 410 zwischen Lünebach und Lichtenborn dauern derzeit an. Die Straße ist weiterhin gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter 06551-9420 bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Es wird insbesondere um Hinweise zu einem weißen Kleintransporter, ähnlich einem VW Caddy, gebeten, der am heutigen Morgen gegen 6:07 Uhr die B 410 befahren hat.



