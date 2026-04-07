Prüm
2. Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in Prüm: Hinweistelefon und Anlaufstelle Pressevertreter
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Die Polizei hat ein Hinweistelefon bezüglich des Polizeeinsatz in Prüm eingerichtet.



Personen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Hinweisnummer 0651 983-43900 zu melden. Selbstverständlich kann bei einer Sichtung weiterhin auch der Notruf gewählt werden.

Weiterhin wurde eine Anlaufstelle für Vertreter der Presse eingerichtet. Die Adresse lautet hier:

Bundespolizeirevier / Hof

Kalvarienbergstraße 4

54595 Prüm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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