Personen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Hinweisnummer 0651 983-43900 zu melden. Selbstverständlich kann bei einer Sichtung weiterhin auch der Notruf gewählt werden.
Weiterhin wurde eine Anlaufstelle für Vertreter der Presse eingerichtet. Die Adresse lautet hier:
Bundespolizeirevier / Hof
Kalvarienbergstraße 4
54595 Prüm
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
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2. Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in Prüm: Hinweistelefon und Anlaufstelle Pressevertreter