2. Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in Prüm: Hinweistelefon und Anlaufstelle Pressevertreter





Personen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Hinweisnummer 0651 983-43900 zu melden. Selbstverständlich kann bei einer Sichtung weiterhin auch der Notruf gewählt werden.



Weiterhin wurde eine Anlaufstelle für Vertreter der Presse eingerichtet. Die Adresse lautet hier:



Bundespolizeirevier / Hof



Kalvarienbergstraße 4



54595 Prüm



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

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