2. Nachtragsmeldung: Aktueller Einsatz in Gerolstein

Der 58-jährige deutsche Tatverdächtige wurde gegen 15:40 Uhr durch Kräfte der Spezialeinheiten im Anwesen vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme gab es keine Verletzten.



Die Tat wurde zwischenzeitig durch die Staatsanwaltschaft Trier als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Der 58-Jährige steht im dringenden Tatverdacht eine 57-jährige Frau leicht verletzt zu haben und einen 54-jährigen Mann mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Beide Personen waren im Auftrag des Jugendamtes zu einem vor Ort Termin am Anwesen des Beschuldigten.

Die im Anwesen lebenden Kinder befinden sich in Obhut des Jugendamtes.

Die Ermittlungen dauern an.



