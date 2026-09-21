2. Nachtrag zu illegalem Tuningtreffen

Am Sonntag erfolgte die qualifizierte Spurensicherung auf dem Firmengelände durch Kriminaltechniker. Neben der Auswertung der gesicherten Spuren liegen den Ermittlern bereits über 200 Hinweise aus der Bevölkerung vor, die nun im Rahmen der Ermittlungen geprüft und ausgewertet werden.



Ein Großteil der in der Nacht kontrollierten Personen und Fahrzeugen stammt aus den angrenzenden Ländern, vor allem Frankreich, Belgien und Luxemburg. Bei der geschilderten Attacke auf die ersten Polizeikräfte vor Ort wurden keine Beamten verletzt, es entstand lediglich Sachschaden an den Dienstfahrzeugen. Der auf dem Firmengelände entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.



Zeuginnen und Zeugen werden weiterhin gebeten, Hinweise über das Hinweisportal abzugeben: https://rlp.hinweisportal.de/2026092010/de/upload.

Darüber hinaus nimmt auch jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen, zum Beispiel die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260.



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