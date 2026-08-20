2 Kradfahrer viel zu schnell "geblitzt"

Am Mittwoch, 19.08.2026, erfolgte eine Geschwindigkeitsmessung durch die Zentralen Verkehrsdienste Trier in Trier-Ehrang, B 53, Ampelkreuzung Schiffstraße / Unter dem Dostler.



Hier gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften.

Hierbei wurden gegen 18.00 Uhr zwei Kradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen und "geblitzt", der Schnellste war mit 139 km/h (brutto) unterwegs.

Die Ermittlungen zu den beiden Fahrzeugführer dauern an.



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