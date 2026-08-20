Hier gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften.
Hierbei wurden gegen 18.00 Uhr zwei Kradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen und "geblitzt", der Schnellste war mit 139 km/h (brutto) unterwegs.
Die Ermittlungen zu den beiden Fahrzeugführer dauern an.
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2 Kradfahrer viel zu schnell "geblitzt"