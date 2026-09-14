19 Stunden unentdeckt: Verunfallter Motorradfahrer im Wald aufgefunden



Der Mitteiler befuhr gemeinsam mit vier weiteren Personen in einem Pkw die K155. Während der Fahrt bemerkte einer der Mitfahrenden zufällig ein im angrenzenden, etwas abschüssigen Waldgebiet liegendes Motorrad. Die Insassen hielten daraufhin an und überprüften das nähere Umfeld. Dabei konnten sie wenige Meter neben dem Motorrad auch den verletzten Fahrer auffinden.

Der Mann war bei Bewusstsein und gab an, bereits am Vortag, dem 12.09.2026, gegen 14:00 Uhr, mit seinem Motorrad verunfallt zu sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte er somit bereits rund 19 Stunden verletzt und ohne fremde Hilfe im Wald gelegen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Motorradfahrer eine an der Unfallörtlichkeit befindliche Rechtskurve nicht rechtzeitig wahrgenommen haben. In weiterer Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in das angrenzende Waldgebiet, wo er schließlich zum Liegen kam.

Nach Angaben des Verunfallten, passierten während der für ihn langen 19 Stunden mehrere Fahrzeuge die Unfallstelle. Aufgrund seiner Lage im abschüssigen und von der Fahrbahn aus nur schwer einsehbaren Waldgebiet blieb der Motorradfahrer dabei unbemerkt.

Erst der zufällige Blick eines Mitfahrenden in das Waldgebiet, führte schließlich dazu, dass das verunfallte Motorrad entdeckt und der verletzte Fahrer aufgefunden werden konnte.

Durch das rechtzeitige Auffinden seitens der Pkw-Insassen konnte der Motorradfahrer durch Kräfte des Rettungsdienstes, sowie der AirRescue an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden und befindet sich außer Lebensgefahr. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Die genauen Umstände und der Unfallhergang sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

06551-9420

pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell